Tocane-Saint-Apre

Visite secrète du château de Fayolle

3162 Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Prenez part à une visite secrète du château Durée 2h 2h30

Avez-vous déjà visité les charpentes d’un château ? Ses caves, son Cluzeau et ses pièces laissées en l’état, comme quittées du jour au lendemain par ses habitants, sans avoir pris le temps de ranger les derniers papiers, de plier le linge resté sur la table… ?

Découvrez les coulisses du Château de Fayolle lors d’une visite privée aux côtés du propriétaire.

Il vous ouvre exceptionnellement les portes des espaces les plus secrets du château, habituellement inaccessibles au public et partage avec vous son attachement à ce lieu extraordinaire comme ses récits les plus enfouis.

Laissez l’expérience se poursuivre dans la douceur du coucher de soleil périgourdin lors d’un moment convivial sur le perron du château autour d’un apéritif au champagne, comme un retour au temps des Marquis de Fayolle. .

3162 Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 71 43 61

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English : Visite secrète du château de Fayolle

Take part in a secret tour of the castle Duration 2h 2h30

L’événement Visite secrète du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne