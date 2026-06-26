Visite sensorielle à la Collégiale de La Romieu Collégiale Saint-Pierre La Romieu jeudi 9 juillet 2026.

La Romieu

Visite sensorielle à la Collégiale de La Romieu

Collégiale Saint-Pierre 5 rue du Docteur Lucante La Romieu Gers

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-08-20 12:15:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez à la découverte de la collégiale de La Romieu autrement ouïe, vue, odorat et toucher vous guideront à travers son histoire, de la fondation médiévale aux restaurations d’aujourd’hui.

Une expérience sensorielle et mémorable, sur réservation.

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Collégiale Saint-Pierre 5 rue du Docteur Lucante La Romieu 32480 Gers Occitanie +33 5 62 28 86 33 laromieu-i@wanadoo.fr

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English :

Set out to discover the Collegiate Church of La Romieu in a whole new way: your ears, eyes, sense of smell, and sense of touch will guide you through its history, from its medieval founding to today’s restorations.

A memorable sensory experience—reservations required.

L’événement Visite sensorielle à la Collégiale de La Romieu La Romieu a été mis à jour le 2026-06-26 par Gers Armagnac