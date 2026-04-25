Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont
Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont samedi 9 mai 2026.
Remiremont
Visite sensorielle au musée pour les enfants
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Pour les enfants de 5 à 10 ans. Réservation obligatoire. Une visite interactive où les plus jeunes se familiarisent avec le musée à travers le regard, le toucher et l’ouïe.Enfants
4 .
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13
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English :
For children aged 5 to 10. Booking essential. An interactive tour where youngsters can learn about the museum by looking, touching and hearing.
L’événement Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT
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