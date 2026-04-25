Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont

Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont

Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont samedi 9 mai 2026.

Adresse : 12 Rue du Général-Humbert

Ville : 88200 Remiremont

Département : Vosges

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 Tarif de base plein tarif

Remiremont

Visite sensorielle au musée pour les enfants

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Réservation obligatoire. Une visite interactive où les plus jeunes se familiarisent avec le musée à travers le regard, le toucher et l’ouïe.Enfants
4  .

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children aged 5 to 10. Booking essential. An interactive tour where youngsters can learn about the museum by looking, touching and hearing.

L’événement Visite sensorielle au musée pour les enfants Remiremont a été mis à jour le 2026-04-25 par OT REMIREMONT

À voir aussi à Remiremont (Vosges)