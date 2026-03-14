Visite sensorielle de la réserve Lussat
Visite sensorielle de la réserve Lussat jeudi 23 juillet 2026.
Visite sensorielle de la réserve
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-05 2026-10-22
Les tout-petits, accompagnés de Léon le Héron, partiront à la rencontre de ses ami(e)s aux sens surdéveloppés. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr
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English : Visite sensorielle de la réserve
L’événement Visite sensorielle de la réserve Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Tourisme