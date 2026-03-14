Visite sensorielle de la réserve Lussat

Visite sensorielle de la réserve Etang des Landes Lussat 2026-07-23

Visite sensorielle de la réserve Lussat jeudi 23 juillet 2026.

Visite sensorielle de la réserve

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-05 2026-10-22

Les tout-petits, accompagnés de Léon le Héron, partiront à la rencontre de ses ami(e)s aux sens surdéveloppés.   .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60  rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Visite sensorielle de la réserve

L’événement Visite sensorielle de la réserve Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Tourisme

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