Visite Site à pistes de dinosaures Loulle lundi 6 juillet 2026.

Loulle

Visite Site à pistes de dinosaures

Lieu-dit Le Bois aux Salpêtriers D253 Loulle Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-27 2026-08-31

Visites guidées du site à pistes de dinosaures Visites annulées en cas de pluie. .

Lieu-dit Le Bois aux Salpêtriers D253 Loulle 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Visite Site à pistes de dinosaures

L’événement Visite Site à pistes de dinosaures Loulle a été mis à jour le 2026-06-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA