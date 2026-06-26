Visite spéciale avec le clown Pontx Grottes Préhistoriques de Sare Sare
Visite spéciale avec le clown Pontx Grottes Préhistoriques de Sare Sare dimanche 23 août 2026.
Sare
Visite spéciale avec le clown Pontx
Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le clown Pontx propose une visite spéciale des Grottes de Sare, à travers un parcours ludique mêlant humour et découverte !
Lors de cette visite, petits et grands auront l’occasion de découvrir l’origine de la grotte, son histoire ainsi que les êtres vivants qui l’habitent, tout en stimulant l’imagination et la participation. .
Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Visite spéciale avec le clown Pontx
L’événement Visite spéciale avec le clown Pontx Sare a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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