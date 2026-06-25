Visite + spectacle Les 4 éléments au Haras national d’Hennebont Rue Victor Hugo Hennebont

Informations pratiques

Hennebont

Visite + spectacle Les 4 éléments au Haras national d’Hennebont

Rue Victor Hugo Haras national d’Hennebont Hennebont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-13

Le Haras National d’Hennebont propose à son public, du 13 juillet au 21 août, de visiter les lieux en autonomie, et d’assister à une présentation de chevaux et à des animations, ainsi qu’au spectacle Les 4 éléments de la compagnie Max & Christophe Hasta Luego, dans L’Écrin. Inédit assistez également au spectacle en soirée !

Les 4 éléments , créé par la compagnie Max et Christophe Hasta Luego, est un spectacle équestre unique qui marie tradition et innovation. Quinze chevaux évoluent dans des tableaux chorégraphiés autour de l’eau, la terre, l’air et le feu, mêlant dressage, voltige, danse et effets lumineux. Chaque séquence traduit la puissance et la poésie des éléments, tout en mettant en valeur la complicité entre l’homme et le cheval. Accessible à tous, ce voyage sensoriel et visuel est une véritable célébration de la nature et du vivant.

17h > 18h10 pour le spectacle

ainsi que 20h30 > 21h40 les 6 et 13 août

L’espace snack L’Étrier ainsi que le Jardin des équi’curieux seront par ailleurs ouverts. .

Rue Victor Hugo Haras national d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Visite + spectacle Les 4 éléments au Haras national d’Hennebont Hennebont a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56