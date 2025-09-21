Visite street art à la Butte-aux-Cailles

Partez à la découverte de ce véritable musée à ciel ouvert, à travers les œuvres d’art qui ornent ses rues. Quels messages les artistes ont-ils voulu nous faire passer ? Le street art a en effet la particularité d’être un art souvent engagé. Cette balade sera aussi l’occasion d’aborder les nombreuses techniques (aérosol, peinture, collage, mosaïque, pochoir…) et les codes utilisés par les artistes. Chacun d’entre eux a son style, vous apprendrez à les reconnaître en un clin d’œil !

Une déambulation enrichissante, divertissante et colorée !

Photo : Oeuvre de l’artiste Seth

Retrouvez notre spécialiste du street art, Charlotte, pour une visite artistique passionnante, au cœur d’un quartier pittoresque et très prisé des artistes : le village de la Butte-aux-cailles.

Le samedi 11 juillet 2026

de 14h00 à 15h40

payant

18€

Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T18:40:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T15:40:00+02:00



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