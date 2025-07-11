Visite technique De l’intime au collectif Le Volcan Le Havre

Visite technique De l’intime au collectif

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 18:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Visite autour de Monarques

Emmanuel Meirieu Le Bloc Opératoire

Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Visite technique De l’intime au collectif

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite technique De l’intime au collectif Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie