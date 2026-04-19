Visite thématique Sculptures profanes, sculptures sacrées Abbaye de Graville Le Havre

Le Havre

Visite thématique Sculptures profanes, sculptures sacrées

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31

Le saviez-vous ? L’abbaye de Graville possède l’une des plus belles collections de statues en Normandie. Accompagné d’un guide, admirez les plus belles d’entre elles celles qui relèvent de l’art religieux ou de l’art profane, celles qui conservent malgré les siècles des traces de polychromie… et apprenez à regarder les détails.

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite thématique Sculptures profanes, sculptures sacrées

L’événement Visite thématique Sculptures profanes, sculptures sacrées Le Havre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie