Visite technique guidée du Théâtre-Sénart, Théâtre-Sénart, Lieusaint

Informations pratiques

Visite technique guidée du Théâtre-Sénart Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00, 18h00 Théâtre-Sénart Seine-et-Marne

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Grande Salle, régies, machinerie scénique… Guidés par les équipes du Théâtre, vous déambulerez dans les moindres recoins et assisterez à des démonstrations techniques.

Théâtre-Sénart 8 allée de la Mixité, 77127 Lieusaint, France Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France +33160345360 http://theatre-senart.com Le Théâtre-Sénart est implanté au cœur du carré Sénart à Lieusaint. Avec ses 2 salles, l’une de 843 places et l’autre, modulable, pouvant accueillir de 383 places assises à près de 1 000 places dites “debout” pour les concerts, le Théâtre-Sénart propose une programmation riche et variée pour tous les publics : théâtre, danse, musique, arts de la piste, ainsi qu’une programmation à destination du jeune public. Ce sont par saison plus de 50 spectacles, avec environ 200 représentations. En voiture : Autoroute A5 sortie n°10. Suivre les flèches Le Théâtre. En transports en commun : PAR LE RER D Via Combs-la-Ville – Quincy arrêt Lieusaint – Moissy Via Corbeil-Essonne arrêt Corbeil-Essonne Puis le T Zen arrêt Carré des Arts.

Visite commentée

©Faustine d’Eboli / Théâtre-Sénart