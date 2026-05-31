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Visite Terre des Lilas, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine

Visite Terre des Lilas, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine

Visite Terre des Lilas, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parc des Lilas

Adresse : 55 rue Paul Armangot 94400 Vitry-sur-Seine

Ville : 94400 Vitry-sur-Seine

Département : Val-de-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : chaussures fermées

Visite Terre des Lilas Samedi 27 juin, 10h00 Parc des Lilas Val-de-Marne

chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

visite de notre jardin partagé, échanges sur les façons de jardiner sans produits phyto-sanitaires comme un loisir, pause pique-nique possible,

Parc des Lilas 55 rue Paul Armangot 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Moulin Vert Val-de-Marne Île-de-France
Visite de notre jardin partagé jardin collectif loisir du jardinage

E. Legrand

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