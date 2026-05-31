Visite Terre des Lilas, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine

Visite Terre des Lilas Samedi 27 juin, 10h00 Parc des Lilas Val-de-Marne

chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

visite de notre jardin partagé, échanges sur les façons de jardiner sans produits phyto-sanitaires comme un loisir, pause pique-nique possible,

Parc des Lilas 55 rue Paul Armangot 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Moulin Vert Val-de-Marne Île-de-France

Visite de notre jardin partagé jardin collectif loisir du jardinage

E. Legrand