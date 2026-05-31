Visite du jardin de sculptures du MAC VAL, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite du jardin de sculptures du MAC VAL 27 juin – 30 août MAC VAL Val-de-Marne

Gratuit avec le prix du billet d’entrée au musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Le MAC VAL est entouré d’un parc départemental de plus 10000 m2. Agrémenté de sculptures de la collection du musée, ce jardin paysagé a été créé dans un esprit minimaliste par Gilles Vexlard.

Le musée forme une enceinte protectrice autour de cet espace composé d’essences multiples d’arbres et de plantes. C’est aussi un véritable lieu de vie où se retrouver en famille ou entre amis et contempler des œuvres du MAC VAL.

Pendant toute la durée de l’opération Jardins Ouverts en Île-de-France, venez découvrir librement ce jardin unique et les œuvres de Julien Berthier, Christian Boltanski, Eugène Dodeigne, Sara Favriau, Didier Marcel, Alain Séchas et James Webb qui le composent.

MAC VAL Place de la libération 94400 Vitry-sur-seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France 01 43 91 64 20 http://macval.fr https://www.facebook.com/macval.musee/;https://www.instagram.com/macval.musee/;https://twitter.com/macval;https://www.youtube.com/user/MACVALmusee Jardin de sculptures

Le MAC VAL est entouré d’un jardin public de plus 10000 m2. Agrémenté de sculptures de la collection du musée, ce jardin a été créé dans un esprit minimaliste par le paysagiste Gilles Vexlard, professeur à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.

Visite libre du jardin agrémenté de sculptures de la collection du musée visite sculptures

© Philippe Lebruman