Visite théâtralisée au château Rue du Four Mâlain

Informations pratiques

Mâlain

Visite théâtralisée au château

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez (re)découvrir le Château de Mâlain lors d’une visite théâtralisée, accompagnée par deux guides-comédiens costumés.

Eté 1421.

Depuis la mort du seigneur Pierre de Montagu deux ans auparavant, le château de Mâlain se trouve sans maître, et ses deux nièces, Jeanne et Catherine, se disputent l’héritage de cette forteresse.

Malgré le trouble et comme chaque année, le château, situé aux portes de Dijon, capitale de l’Etat bourguignon qui rivalise avec les plus grands d’Europe, ouvre ses portes à l’occasion de sa journée herse levée.

Une visite à la rencontre des habitants du domaine qui s’annonce riche en rebondissements…

Création Compagnie Désor!entée

Jeu Martin Guillemot et Eve Meslin

Rendez-vous à l’entrée du château.

Attention les places sont limitées et la réservation vivement conseillée.

Tarif 8€/adulte.

Gratuit pour les moins de 18 ans. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Visite théâtralisée au château

L’événement Visite théâtralisée au château Mâlain a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Ouche et Montagne