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Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Rue du Four Mâlain

Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Rue du Four Mâlain mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Rue du Four

Adresse : Château

Ville : 21410 Mâlain

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Mâlain

Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Création d’une bourse en cuir
Philippe Severac est porté par la passion de l’univers médiéval, celtique et nordique. Son atelier Aux Cuirs D’Yggdrasil a vu le jour en janvier 2019, pour réaliser des créations 100% fait main, du patron aux coutures, avec des peaux provenant majoritairement de France.
Spécialisé dans les petites pièces de maroquinerie, il t’accompagne dans la création de ta bourse en cuir, qui te servira à protéger tes écus !

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.
Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans.   .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30  office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Création d’une bourse en cuir

L’événement Atelier créatif Création d’une bourse en cuir Mâlain a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne

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