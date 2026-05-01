Atelier créatif Enluminure Rue du Four Mâlain

Mâlain

Atelier créatif Enluminure

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le château ouvre ses portes aux artistes et vous propose différents ateliers les mercredis.

Enluminure

Initiez vous à l’art de l’enluminure en créant vous même votre peinture à base de pigments naturels et de détrempe (liant médiéval à base d’œuf). Vous réaliserez un motif roman comme dans les manuscrits enluminés, sous l’oeil expert de Jodie Fleck, responsable de l’Atelier Azurite.

De 15h00 à 17h00 sans inscription préalable.

Tarif atelier inclus dans le billet permettant d’accéder au château.

Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

5€/adulte, 2€/enfant 6-18 ans, gratuit -6 ans. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Atelier créatif Enluminure

L’événement Atelier créatif Enluminure Mâlain a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouche et Montagne