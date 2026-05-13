Visite théâtralisée aux chandelles, Domaine Jean-Claude Brialy, Monthyon

Visite théâtralisée aux chandelles Samedi 23 mai, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Domaine Jean-Claude Brialy Seine-et-Marne

Nombre de place limité à 15 personnes par visites – Evènement gratuit – accès au domaine sur réservations uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Pour la nuit des musées, les élèves du théâtre Gérard Philippe de Meaux prêtent leur voix à la maison de Jean-Claude Brialy.

Venez écouter ses confidences à la lueur des chandelles qui, du portail au théâtre des Petits Bouffes, et en passant par le rez-de-chaussée, vous replongeront dans l’histoire de cette demeure.

Accès sur réservation uniquement sur www.meaux-marne-ourcq.com

L’accueil s’effectuera au portail.

ATTENTION : TOUTES LES VISITES AFFICHENT COMPLET

Domaine Jean-Claude Brialy 1 rue Thiers 77122 Monthyon Monthyon 77122 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.meaux-marne-ourcq.com/billetterie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.meaux-marne-ourcq.com/activites/agenda/6400413_visites-guidees-du-domaine-de-jean-claude-brialy/ »}, {« type »: « email », « value »: « domaine.jcbrialy@meaux.fr »}] [{« link »: « http://www.meaux-marne-ourcq.com »}] Parking gratuit à proximité immédiate, place Carruel.

Visite théâtralisée aux chandelles

©Domaine Jean-Claude Brialy-Meaux