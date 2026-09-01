Visite théâtralisée Champlain à Brouage Porte Royale Marennes-Hiers-Brouage
dimanche 20 septembre 2026 · Porte Royale · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Visite théâtralisée Champlain à Brouage
Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir l’incroyable épopée de Samuel Champlain de retour à Brouage!
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Porte Royale Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
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English :
Discover the incredible saga of Samuel Champlain as he returns to Brouage!
L’événement Visite théâtralisée Champlain à Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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