Visite théâtralisée de Chancelade, Ancienne abbaye de Chancelade, Chancelade

Informations pratiques

Visite théâtralisée de Chancelade Samedi 19 septembre, 17h00 Ancienne abbaye de Chancelade Dordogne

Gratuit. Limité à 50 personnes. Rendez-vous 2 avenue des Reynats.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Édouard Daubrée, propriétaire du château des Reynats en 1920, vous invite à découvrir les trésors de Chancelade, du village des Maines à l’ancienne abbaye.

Une visite proposée en partenariat avec la troupe de théâtre de Chancelade « La Récréation ».

Ancienne abbaye de Chancelade 5 Clos du Charpre, 24650 Chancelade, France Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine L’abbaye de Chancelade forme un ensemble comprenant, outre l’église, le logis dit de Bourdeilles (presbytère) , la porte d’entrée, les bâtiments de communs, le logis XVIIe siècle, l’ancien moulin, le logis de l’abbé, les terrasses et jardins. L’église est un édifice roman, de plan cruciforme, très retouché ; la nef possède cinq travées, voûtées d’ogives en 1630 ; la croisée est voûtée d’une coupole sur pendentifs ; une sacristie du XVIIe siècle est accolée au choeur ; un clocher carré surmonte la croisée du transept ; à l’intérieur, des stalles datent de la première moitié du XVIIe siècle. La chapelle Saint-Jean a été consacrée en 1147 ; elle est voûtée en berceau brisé et possède une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Le logis dit de Bourdeilles est collé à l’angle nord-ouest de l’église ; il date du XVe siècle, mais a été fortement retouché au XVIIe siècle. Les communs étaient situés à l’ouest de l’abbaye : ils comprennent un cuvier, un cellier, un logis et un moulin. Le cuvier est un vaste édifice du XVe siècle, voûté au XVIe siècle d’un berceau surbaissé. Le cellier remonte au XIVe siècle, mais a été voûté d’arêtes au XVIIe siècle. Perpendiculairement au cellier, s’allonge un logis du XVIIe siècle. Ce logis s’accole au moulin fortifié, dont les substructions remontent peut-être au XIVe siècle, retouché aux 15e et XVIe siècles ; ce moulin abbatial, qui possède des ouvertures romanes bouchées, est alimenté par une dérivation de la Beauronne ; de plan rectangulaire, il chevauche l’intégralité de la dérivation ; il procurait la farine de l’ancienne abbaye. A l’est de l’abbaye, s’allonge un logis dit de l’abbé dont une partie date du XIIIe siècle ; l’ensemble a été rebâti au XVIIIe siècle.

Édouard Daubrée, propriétaire du château des Reynats en 1920, vous invite à découvrir les trésors de Chancelade, du village des Maines à l’ancienne abbaye.

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