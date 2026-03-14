Visite théâtralisée de Chancelade Cour du château des Reynats Chancelade
Visite théâtralisée de Chancelade Cour du château des Reynats Chancelade mardi 7 juillet 2026.
Visite théâtralisée de Chancelade
Cour du château des Reynats 15 Avenue des Reynats Chancelade Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Edouard Daubrée, propriétaire du Château des Reynats à Chancelade en 1920, vous invite à découvrir les trésors de la Chancelade, du village des Maines à l’ancienne abbaye.
Avec la participation de la troupe de théâtre La Récréation de Chancelade . .
Cour du château des Reynats 15 Avenue des Reynats Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
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English : Visite théâtralisée de Chancelade
L’événement Visite théâtralisée de Chancelade Chancelade a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux