Visite théâtralisée de Chancelade Cour du château des Reynats Chancelade

Visite théâtralisée de Chancelade

Cour du château des Reynats 15 Avenue des Reynats Chancelade Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Edouard Daubrée, propriétaire du Château des Reynats à Chancelade en 1920, vous invite à découvrir les trésors de la Chancelade, du village des Maines à l’ancienne abbaye.

Avec la participation de la troupe de théâtre La Récréation de Chancelade . .

Cour du château des Reynats 15 Avenue des Reynats Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Visite théâtralisée de Chancelade

L’événement Visite théâtralisée de Chancelade Chancelade a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux