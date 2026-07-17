Informations pratiques

Chancelade

Visite théâtralisée de l’abbaye de Chancelade

Place de l’Abbaye Chancelade Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

L’association des amis de l’abbaye de Chancelade vous propose 2 soirées festives autour de l’abbaye de Chancelade, avec une visite théâtralisée de l’abbaye, en partenariat avec la compagnie de théâtre du Sur’Saut.

Venez revivre l’histoire de l’abbaye à travers les siècles.

L’association des amis de l’abbaye de Chancelade vous propose 2 soirées festives autour de l’abbaye de Chancelade, avec une visite théâtralisée de l’abbaye, en partenariat avec la compagnie de théâtre du Sur’Saut.

Venez revivre l’histoire de l’abbaye à travers les siècles.

Les visites sont proposées sur réservation au 06 85 88 45 77 ou par mail contact@abbaye-chancelade.com.

Pour les 29 juillet et 12 août, une collation proposée au logis abbatial viendra compléter la prestation théâtralisée. .

Place de l’Abbaye Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 88 45 77 contact@abbaye-chancelade.com

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English : Visite théâtralisée de l’abbaye de Chancelade

The Friends of Chancelade Abbey Association is organising two festive evenings centred around Chancelade Abbey, featuring a dramatised tour of the abbey, in partnership with the Sur’Saut theatre company.

Come and relive the abbey’s history through the centuries.

L’événement Visite théâtralisée de l’abbaye de Chancelade Chancelade a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux