Visite théâtralisée de Monclar, Mairie, Monclar

Informations pratiques

Visite théâtralisée de Monclar Dimanche 20 septembre, 16h00 Mairie Lot-et-Garonne

Limité à 30 personnes. Tarif préférentiel : 4.80€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Monclar-d’Agenais, 1368. La guerre de Cent Ans fait rage. À la frontière entre le duché d’Aquitaine, placé sous l’autorité du roi d’Angleterre Édouard III, et les terres du roi de France Charles V, la tension est à son comble.

Dans le paisible village de Monclar-d’Agenais, près de Temple-sur-Lot, un espion anglais s’est infiltré. Sa mission est secrète, mais sa présence pourrait bien faire basculer le destin de la région.

Aux côtés d’un guide-conférencier, menez l’enquête dans les ruelles du bourg, déchiffrez les indices et partez sur les traces de cet énigmatique espion. Une aventure captivante qui vous plongera au cœur de l’Histoire tout en vous faisant découvrir le riche patrimoine de Monclar-d’Agenais.

Mairie Place de la Mairie, 47380 Monclar Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Monclar-d’Agenais, 1368. La guerre de Cent Ans fait rage. À la frontière entre le duché d’Aquitaine, sous l’autorité du roi d’Angleterre Édouard III, et les terres du roi de France Charles V, la est…

©Cédric Vlemmings