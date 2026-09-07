Visite théâtralisée du château de Latresne (Site Aérocampus), Aérocampus Aquitaine, Latresne

Informations pratiques

Visite théâtralisée du château de Latresne (Site Aérocampus) Samedi 19 septembre, 15h00 Aérocampus Aquitaine Gironde

Tarif individuel : 12€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Latresne, situé sur le site d’Aérocampus Nouvelle-Aquitaine, vous ouvre ses portes.

Venez vivre une visite théâtralisée originale, ponctuée de surprises.

Les murs ont des oreilles… et certains n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.

Aérocampus Aquitaine 1 Rte de Cénac, 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-en-scene/evenements/visite-theatralisee-du-chateau-de-latresne »}]

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