Visite théâtralisée du château des Quat’Sos, Château des Quat Sos, La Réole

samedi 19 septembre 2026 · Château des Quat Sos · La Réole

Informations pratiques

Visite théâtralisée du château des Quat’Sos 19 et 20 septembre Château des Quat Sos Gironde

Tarif préférentiel. Limité à 40 personnes. À partir de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le site lors d’une visite guidée au parcours atypique, ponctuée d’intermèdes théâtralisés.

Cette immersion vous plongera au cœur des origines de la ville et de son château.

Château des Quat Sos Place Albert Rigoulet 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée et explicative du site, à travers un parcours atypique ponctué d’intermèdes théâtralisés.

©Bayle-Videau