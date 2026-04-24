VISITE THÉÂTRALISÉE ÉTÉ 2026 MARIE-CHRISTINE CHOJNAKA EST DANS DE BEAUX DRAPS ! Lodève jeudi 23 juillet 2026.

Lodève

VISITE THÉÂTRALISÉE ÉTÉ 2026 MARIE-CHRISTINE CHOJNAKA EST DANS DE BEAUX DRAPS !

7 place du Rialto Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

1756. Marie-Christine Chojnacka est une petite noble polonaise, fraichement débarquée dans le Sud de la France. Lasse des festivités mondaines et exaspérée par les tensions entre catholiques et protestants, elle vient trouver dans la cité épiscopale de Lodève un peu de quiétude… Suivez-la pour une visite guidée très particulière, où parler chiffon n’a jamais été aussi sérieux !

1756. Marie-Christine Chojnacka est une petite noble polonaise, fraichement débarquée dans le Sud de la France. Lasse des festivités mondaines et exaspérée par les tensions entre catholiques et protestants, elle vient trouver dans la cité épiscopale de Lodève un peu de quiétude… Suivez-la pour une visite guidée très particulière, où parler chiffon n’a jamais été aussi sérieux ! .

7 place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English : VISITE THÉÂTRALISÉE ÉTÉ 2026 MARIE-CHRISTINE CHOJNAKA EST DANS DE BEAUX DRAPS !

1756. Marie-Christine Chojnacka is a Polish noblewoman freshly arrived in the South of France. Tired of worldly festivities and exasperated by the tensions between Catholics and Protestants, she has come to the episcopal city of Lodève to find some peace and quiet… Follow her on a very special guided tour, where talking rags has never been so serious!

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE ÉTÉ 2026 MARIE-CHRISTINE CHOJNAKA EST DANS DE BEAUX DRAPS ! Lodève a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC