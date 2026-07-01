Informations pratiques

Lodève

MEHREEN & MEZCAL JAZZ UNIT EN SORTIE DE RÉSIDENCE

2 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Mehreen & Mezcal Jazz Unit en sortie de résidence présentent le résultat de leur travail commun

À l’issue d’une résidence de création, Mehreen, chanteuse et compositrice bangladaise, et Mezcal Jazz Unit présentent le résultat de leur travail commun.

Ce concert est l’occasion de découvrir une rencontre musicale entre les traditions bengalies et le jazz, à travers un répertoire créé et arrangé pour cette collaboration. .

2 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 03 31 omarchesdupalais@gmail.com

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English :

Mehreen & Mezcal Jazz Unit, fresh off their residency, present the results of their collaborative work

L’événement MEHREEN & MEZCAL JAZZ UNIT EN SORTIE DE RÉSIDENCE Lodève a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC