MEHREEN & MEZCAL JAZZ UNIT EN SORTIE DE RÉSIDENCE Lodève
vendredi 24 juillet 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
MEHREEN & MEZCAL JAZZ UNIT EN SORTIE DE RÉSIDENCE
2 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Mehreen & Mezcal Jazz Unit en sortie de résidence présentent le résultat de leur travail commun
À l’issue d’une résidence de création, Mehreen, chanteuse et compositrice bangladaise, et Mezcal Jazz Unit présentent le résultat de leur travail commun.
Ce concert est l’occasion de découvrir une rencontre musicale entre les traditions bengalies et le jazz, à travers un répertoire créé et arrangé pour cette collaboration. .
2 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 03 31 omarchesdupalais@gmail.com
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English :
Mehreen & Mezcal Jazz Unit, fresh off their residency, present the results of their collaborative work
L’événement MEHREEN & MEZCAL JAZZ UNIT EN SORTIE DE RÉSIDENCE Lodève a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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