FESTIVAL RÉSURGENCE 2026 Lodève

Pendant quatre jours, Lodève vit au rythme du théâtre de rue, du cirque, de la danse et des concerts à découvrir sur une place ou à la terrasse d’un café, dans la rue ou une cour d’école, dans la cathédrale ou au pied du clocher…

Du 16 au 19 juillet à Lodève, Résurgence mêle les ambiances et les émotions. De grands moments festifs et collectifs autour du cirque, de la danse, du théâtre ou de la musique alternent avec des histoires plus intimes qui nous parlent d’eau, de migration et de liberté.

Places, rues, cours d’école, terrasses de cafés, cathédrale ou pied du clocher deviennent autant de lieux de rencontre pour des spectacles qui interrogent et font vibrer.

For four days, Lodève lives to the rhythm of street theater, circus, dance and concerts to be discovered in a square or on the terrace of a café, in the street or in a schoolyard, in the cathedral or at the foot of the bell tower?

