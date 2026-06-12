Lodève

RENCONTRE AVEC ESTELLE CASTRO-KOSHY

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

RENCONTRE LITTÉRAIRE

En lien avec l’exposition du Musée de Lodève et avec une visite unique de l’exposition.

La librairie un point un trait propose une rencontre exceptionnelle avec

une spécialiste de l’étude du corpus littéraire aborigène. Elle est désormais devenue une experte reconnue en ce domaine. Elle réalise par ailleurs des documentaires sur et avec les auteurs et autrices de la sphère polynésienne.

Plongez dans l’univers foisonnant de la littérature aborigène et îlienne du détroit de Torres ! L’ouvrage invite les lecteurs à la découverte de cette littérature contemporaine d’une exceptionnelle vitalité malgré plus de deux siècles de violences coloniales. Il offre un nouveau regard sur l’histoire de la plus ancienne culture du monde, dont la présence sur le pays-continent aujourd’hui appelé l’Australie remonte à au moins 65 000 ans.

Le livre comprend la première anthologie de poésie autochtone australienne traduite en français et en langue des signes française, émaillée de lectures de poèmes et de performances audio et vidéo. .

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27 commande@unpointuntrait.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LITERARY ENCOUNTER

L’événement RENCONTRE AVEC ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC