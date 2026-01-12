L’ARCHITECTURE DE LA PRÉHISTOIRE Lodève

L’ARCHITECTURE DE LA PRÉHISTOIRE

1 Place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06

Grottes, huttes, dolmens plongez au cœur de l’ingéniosité préhistorique.

Aménagement de grottes, huttes, premiers villages, dolmens… laissez-vous surprendre par l’ingéniosité des hommes et des femmes de la Préhistoire lorsqu’il s’agit de créer des espaces pour les vivants et les morts.

Durée : 1h. Gratuit, tout public

Réservation conseillée. .

