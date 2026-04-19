Lodève

CHARLY’S COUNTRY

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

A l’occasion de l’exposition Art aborigène, le temps du rêve, le cinéma Luteva propose, en partenariat avec le Musée de Lodève, trois films sur les aborigènes d’Australie.

Un chef d’œuvre de sensibilité et d’émotion par Rolf De Heer qui signe ici un portrait hommage émouvant de l’acteur David Gulpilil incarnant ici pratiquement son propre rôle. On y retrouve tous les aspects des problèmes actuels des aborigènes leurs relations compliquées avec les biens (argent, logement), l’alcool, l’administration, la police, les graves problèmes de santé dont ils sont victimes et le déracinement culturel insupportable du fait d’être devenus étrangers dans leur propre pays.

David Gulpilil a reçu pour ce rôle le prix d’interprétation Un certain regard au Festival de Cannes 2014.

1h31min

Cinéma Lutéva .

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 40 23 cinema@lodeve.com

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English : CHARLY’S COUNTRY

To coincide with the exhibition Aborigine Art, le temps du rêve, the Luteva cinema, in partnership with the Musée de Lodève, is showing three films about the Australian Aborigines.

L’événement CHARLY’S COUNTRY Lodève a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC