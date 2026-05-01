Lodève

RENCONTRE AVEC L’AUTRICE MARION BRUNET

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre avec l’autrice Marion Brunet à Lodève

Qu’elle écrive pour la jeunesse ou pour un public adulte, Marion Brunet a l’art de raconter des histoires avec des personnages forts et complexes, et d’aborder des sujets de société, souvent difficiles, avec justesse et émotion. En 2025, elle a reçu le prix Astrid Lindgren, considéré comme le prix Nobel de la littérature jeunesse.

Une rencontre autour de son roman Nos armes, paru chez Albin Michel, en 2024.

Mano et Axelle, aussi passionnées que révoltées, évoluent dans le milieu engagé et militant d’une ville étudiante. Exaltées par leurs idéaux, elles rêvent d’un autre ordre social. Jusqu’au jour où elles participent à un braquage qui tourne mal…

En partenariat avec la librairie Un point un trait, pour une séance de signatures .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

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English :

Meeting with author Marion Brunet in Lodève

L’événement RENCONTRE AVEC L’AUTRICE MARION BRUNET Lodève a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC