Lodève

MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une visite adaptée aux enfants de l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se perpétue une pratique de tissage vieille de 4 siècle pour des tapis d’exception.

Une visite adaptée aux enfants de l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie , atelier d’artisanat d’art qui perpétue une pratique de tissage vieille de 4 siècle pour des tapis d’exception. Tisser le point noué, c’est toute une technique ! Pour devenir licier ou licière, il faut aussi dessiner, interpréter une palette de couleur, travailler les formes et la matière, préparer son métier…A chaque tapis, son histoire !

Attention pensez à prendre vos billets par avance, le nombre de places est limité et il n’y a pas de billetterie sur place.

Achat des billets à l’Office de Tourisme de Lodève ou via la billetterie en ligne.

Les jeudis de l’été à 10h30.

A partir de 7 ans. .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English : MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026

A child-friendly visit to the only annex of the Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie. This arts and crafts workshop perpetuates the 4-century-old practice of weaving exceptional carpets.

L’événement MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC