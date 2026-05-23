MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026 Lodève
MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026 Lodève jeudi 16 juillet 2026.
Lodève
MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026
Impasse des Liciers Lodève Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Une visite adaptée aux enfants de l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se perpétue une pratique de tissage vieille de 4 siècle pour des tapis d’exception.
Une visite adaptée aux enfants de l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie , atelier d’artisanat d’art qui perpétue une pratique de tissage vieille de 4 siècle pour des tapis d’exception. Tisser le point noué, c’est toute une technique ! Pour devenir licier ou licière, il faut aussi dessiner, interpréter une palette de couleur, travailler les formes et la matière, préparer son métier…A chaque tapis, son histoire !
Attention pensez à prendre vos billets par avance, le nombre de places est limité et il n’y a pas de billetterie sur place.
Achat des billets à l’Office de Tourisme de Lodève ou via la billetterie en ligne.
Les jeudis de l’été à 10h30.
A partir de 7 ans. .
Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
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English : MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026
A child-friendly visit to the only annex of the Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie. This arts and crafts workshop perpetuates the 4-century-old practice of weaving exceptional carpets.
L’événement MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE VISITE FAMILLE DE L’ÉTÉ 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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