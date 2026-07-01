Informations pratiques

Lodève

CONTES POUR ADULTES…

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre du Off de Résurgence la librairie un point un trait propose une soirée contes avec Kamel Guennoun

Dans le jardin de la librairie un point un trait entrée rue Voltaire, Kamel Guennoun, Muriel Therisod et Guig’Ô nous envouterons par de merveilleux contes et histoires d’amour entre elle et lui, parfois érotiques, souvent espiègles…

Pour adulte uniquement.

Gratuit .

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27

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English : CONTES POUR ADULTES…

As part of the R%E9surgence Off festival, the bookstore Un Point Un Trait is hosting a storytelling evening with Kamel Guennoun

L’événement CONTES POUR ADULTES… Lodève a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC