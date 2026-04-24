CONCERT SOPRANO ET ORGUE Lodève
CONCERT SOPRANO ET ORGUE Lodève samedi 8 août 2026.
Lodève
CONCERT SOPRANO ET ORGUE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert soprano et orgue avec Fabienne Conrad et Sylvain Pluyaut, proposé par les Amis des Orgues de Lodève dans le cadre de leur saison musicale.
Concert soprano et orgue avec Fabienne Conrad et Sylvain Pluyaut Händel, Vivaldi, Mozart, Gounod, Verdi, Gried, Saint Saens. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37
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English : CONCERT SOPRANO ET ORGUE
A soprano and organ concert featuring Fabienne Conrad and Sylvain Pluyaut, presented by the Amis des Orgues de Lodève as part of their musical season.
L’événement CONCERT SOPRANO ET ORGUE Lodève a été mis à jour le 2026-06-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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