LECTURE DE POÈMES ABORIGÈNES PAR ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève
LECTURE DE POÈMES ABORIGÈNES PAR ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève mardi 16 juin 2026.
Lodève
LECTURE DE POÈMES ABORIGÈNES PAR ESTELLE CASTRO-KOSHY
1 place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Dans les salles de l’exposition Art aborigène, le temps du rêve.
A l’occasion de la parution de son livre Un firmament d’histoires, La littérature aborigène et îlienne du détroit de Torres , Estelle Castro-Koshy vient lire des poèmes aborigènes dans les salles de l’exposition Art aborigène, le temps du rêve.
Après une thèse sur la littérature aborigène, Estelle Castro-Koshy s’est spécialisée dans l’étude du corpus littéraire aborigène en tissant des liens amicaux avec de nombreux auteurs et autrices. Elle est désormais devenue une experte reconnue en ce domaine.
Tarif inclus dans le prix d’entrée du musée (donc mettre le tarif d’entrée du musée) .
1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English :
In the galleries of the exhibition Aboriginal Art: The Time of Dreaming.
L’événement LECTURE DE POÈMES ABORIGÈNES PAR ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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