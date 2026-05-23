JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026 Lodève
JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026 Lodève mercredi 15 juillet 2026.
Lodève
JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026
Route de Bédarieux Lodève Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-13
Entre jardin à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir devient le théâtre d’un grand jeu de piste. Au fil des énigmes, découvrez ce site patrimonial de manière ludique.
Entre jardin à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir devient le théâtre d’un grand jeu de piste. Emma, propriétaire du domaine au XIX ème siècle découvre une porte du temps à travers le miroir de l’eau d’un des bassins. La voilà transportée à notre époque ! Au fil des énigmes, il faudra trouver la fontaine magique. Sur le chemin, elle racontera de nombreuses histoires sur le domaine de Montplaisir. Seriez-vous d’accord pour l’aider ? Une découverte patrimoniale de manière ludique.
À partir de 6 ans. .
Route de Bédarieux Lodève 34700 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026
Between French gardens and romantic corners, the Montplaisir estate becomes the stage for a great treasure hunt. Discover this heritage site through a series of enigmas.
L’événement JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
À voir aussi à Lodève (Hérault)
- LECTURE DE POÈMES ABORIGÈNES PAR ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève 16 juin 2026
- RENCONTRE AVEC ESTELLE CASTRO-KOSHY Lodève 16 juin 2026
- CHARLY’S COUNTRY Lodève 18 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Lodève 20 juin 2026
- VISITE FLASH Lodève 4 juillet 2026