JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026 Lodève mercredi 15 juillet 2026.

Lodève

JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026

Route de Bédarieux Lodève Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-13

Entre jardin à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir devient le théâtre d’un grand jeu de piste. Au fil des énigmes, découvrez ce site patrimonial de manière ludique.

Entre jardin à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir devient le théâtre d’un grand jeu de piste. Emma, propriétaire du domaine au XIX ème siècle découvre une porte du temps à travers le miroir de l’eau d’un des bassins. La voilà transportée à notre époque ! Au fil des énigmes, il faudra trouver la fontaine magique. Sur le chemin, elle racontera de nombreuses histoires sur le domaine de Montplaisir. Seriez-vous d’accord pour l’aider ? Une découverte patrimoniale de manière ludique.

À partir de 6 ans. .

Route de Bédarieux Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026

Between French gardens and romantic corners, the Montplaisir estate becomes the stage for a great treasure hunt. Discover this heritage site through a series of enigmas.

L’événement JEU DE PISTE DANS LES JARDINS DE MONTPLAISIR 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC