Visite théâtralisée Le Conquet
Visite théâtralisée Le Conquet mardi 21 juillet 2026.
Le Conquet
Visite théâtralisée
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18
“Détours Beaux Bourgs” est un spectacle directement nourri du patrimoine.
Découvrez le cœur du Conquet à travers son histoire, de façon décalée, avec drôlerie et poésie. Ou comment explorer différemment une Petite Cité de Caractère, ancrée dans l’imaginaire… .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : Visite théâtralisée
L’événement Visite théâtralisée Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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