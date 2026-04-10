Le Conquet

Visite théâtralisée

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18

“Détours Beaux Bourgs” est un spectacle directement nourri du patrimoine.

Découvrez le cœur du Conquet à travers son histoire, de façon décalée, avec drôlerie et poésie. Ou comment explorer différemment une Petite Cité de Caractère, ancrée dans l’imaginaire… .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Visite théâtralisée

L’événement Visite théâtralisée Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE