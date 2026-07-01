Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Visite théâtralisée Musée America & Gold Beach

2 Place Amiral Byrd Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:45:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-09 2026-09-25

L’entrée permet de suivre la visite théâtralisée et de revenir gratuitement aux musées pour une visite en toute autonomie pendant la saison 2025 au tarif adulte de 6,50 €, 4,50 € pour les 5-15 ans et gratuit avant 5 ans.

Cette visite permet de découvrir les 2 histoires du XXème siècle à portée internationale de la commune la première liaison aéropostale en 1927 puis la préparation et le débarquement sur Gold Beach, en suivant et en écoutant les héros lors de la déambulation dans les musées. Durée 1h environ Sur réservation .

2 Place Amiral Byrd Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 58 58 contact@america1927gold1944musee.fr

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English : Visite théâtralisée Musée America & Gold Beach

L’événement Visite théâtralisée Musée America & Gold Beach Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par Calvados Attractivité