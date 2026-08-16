Visite théatralisée Quettehou
vendredi 21 août 2026 · Quettehou
Informations pratiques
Quettehou
Visite théatralisée
La Peintrerie Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Visite théâtralisée par la troupe costumée de Châteaux et Manoirs en Scène. 5 saynètes dans 5 lieux différents de la propriété vous feront revivre la création de la Marine Royale il y a 400 ans. Au programme, le Roi Philippe le Bel, Edouard III , roi d Angleterre qui va lettre le Cotentin à feu et à sang sans oublier le Cardinal de Richelieu. Durée environ 1h30 Parking sur place. Sans réservation. .
La Peintrerie Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 12 96 86 39 chateauxetmanoirsenscene@sfr.fr
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English : Visite théatralisée
L’événement Visite théatralisée Quettehou a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cotentin Le Val de Saire