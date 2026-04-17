Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Quai Pénéroff Concarneau

Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur

Quai Pénéroff Entrée de la Ville-Close Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Concarneau est le symbole de la pêche et du travail autour de la mer à quoi pouvait ressembler la ville au début du XXe siècle, entre les chaloupes et les ruelles pavées ? Pour y répondre, rencontrez les esprits des hommes et des femmes qui ont foulé ses pierres…

Durée de la visite 1h. Accessible PMR avec accompagnant.

Adapté à partir de 7 ans mais accessible à tous !

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. La visite a lieu en extérieur pensez à vos imperméables et vos parapluies si le temps est humide !

Rendez-vous à l’entrée de la Ville-Close

Sur réservation sur le site internet https://loeilculturel.fr/

PLEIN TARIF 12€50

TARIF REDUIT 10€00 Enfants de 13 à 18 ans, étudiants, demandeur d’emploi,

personne en situation de handicap.

TARIF -12 ans 9€00 Enfants de 5-12 ans

GRATUITE Enfants de 0-4 ans, accompagnant personne en situation de

handicap. .

Quai Pénéroff Entrée de la Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur

L’événement Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA