Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Quai Pénéroff Concarneau
Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Quai Pénéroff Concarneau vendredi 17 avril 2026.
Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur
Quai Pénéroff Entrée de la Ville-Close Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Concarneau est le symbole de la pêche et du travail autour de la mer à quoi pouvait ressembler la ville au début du XXe siècle, entre les chaloupes et les ruelles pavées ? Pour y répondre, rencontrez les esprits des hommes et des femmes qui ont foulé ses pierres…
Durée de la visite 1h. Accessible PMR avec accompagnant.
Adapté à partir de 7 ans mais accessible à tous !
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. La visite a lieu en extérieur pensez à vos imperméables et vos parapluies si le temps est humide !
Rendez-vous à l’entrée de la Ville-Close
Sur réservation sur le site internet https://loeilculturel.fr/
PLEIN TARIF 12€50
TARIF REDUIT 10€00 Enfants de 13 à 18 ans, étudiants, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap.
TARIF -12 ans 9€00 Enfants de 5-12 ans
GRATUITE Enfants de 0-4 ans, accompagnant personne en situation de
handicap. .
Quai Pénéroff Entrée de la Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur
L’événement Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA