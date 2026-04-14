Visite thématique « De jardin en jardin », « ERMENONVILLE, de jardin en jardin », Ermenonville

Visite thématique « De jardin en jardin » 6 et 7 juin « ERMENONVILLE, de jardin en jardin » Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Situé dans le sud de l’Oise, Ermenonville est un petit village pittoresque fleuri de roses, fortement marqué par son riche passé historique. Un parcours de « Jardin en jardin » est proposé aux visiteurs selon un itinéraire qui leur sera remis au premier jardin « Le Jardin de L’Echassière » (15 Clos du Parc 60950 Ermenonville). Certains jardins bénéficieront de visites guidées, notées sur l’itinéraire :

1 – Un jardin de roses et de vivaces ,

, 2 – Un Jardin d’ombre (Jardins de La Floria),

(Jardins de La Floria), 3 – Un beau verger qui accueillera un exposition d’art à ciel ouvert,

qui accueillera un exposition d’art à ciel ouvert, 4 – Une belle mare (Jardin d’Olivier),

(Jardin d’Olivier), 5 – Un Jardin des sens (Jardin de Natalia),

(Jardin de Natalia), 6 – Un jardin d’artiste (Galerie de Maryline),

(Galerie de Maryline), 7 – Le Parc Jean-Jacques Rousseau (un des premiers parcs paysagers à l’anglaise du XVIIIe siècle).

« ERMENONVILLE, de jardin en jardin » 15 Clos du Parc 60950 ERMENONVILLE Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France 06 77 73 19 03 Situé dans le sud de l’Oise, Ermenonville est un petit village pittoresque fleuri internationalement connu pour sa riche histoire (JJ Rousseau et d’autres personnages célèbres y ont séjourné). Un itinéraire à travers les rues sera proposé lors de la découverte du premier jardin, celui de « L’Echassière », qui conduira ensuite de « Jardin en jardin » avec 7 lieux différents proposés à la visite (jardin de roses et de vivaces, Verger-musée à ciel ouvert, Jardin d’ombre, Jardin d’eau, Jardin des sens, Jardin d’artiste, Parc paysager à l’anglaise. Des visites guidées seront proposées dans certains sites (indiquées sur l’itinéraire). Les visites se feront à pieds, de site en site. Les voitures pourront être garées sur la place de la Mairie, située à équidistance de tous les jardins.

Visitez les jardins d’Ermenonville lors d’un parcours à travers plusieurs d’entre eux.

©Chantal Keraudren