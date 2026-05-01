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Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton

Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton

Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Lieu dit la Pointe

Adresse : Domaine de la Pointe

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Visite thématique guidée et dégustation vins

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 11:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.
Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.
Sur inscriptions.
Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.
Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.
Sur inscriptions.   .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 20 63  naturelandespaysbasque@gmail.com

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English : Visite thématique guidée et dégustation vins

Discover the vineyards from another angle: in search of the birds that inhabit the area.
Visit orchestrated by Fabrice Bassompierre, nature guide and ornithologist, followed by a wine tasting.
Registration required.

L’événement Visite thématique guidée et dégustation vins Capbreton a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS

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