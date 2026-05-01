Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton

Capbreton

Visite thématique guidée et dégustation vins

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 11:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.

Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.

Sur inscriptions.

Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.

Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.

Sur inscriptions. .

Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 20 63 naturelandespaysbasque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique guidée et dégustation vins

Discover the vineyards from another angle: in search of the birds that inhabit the area.

Visit orchestrated by Fabrice Bassompierre, nature guide and ornithologist, followed by a wine tasting.

Registration required.

L’événement Visite thématique guidée et dégustation vins Capbreton a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS