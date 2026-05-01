Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton
Visite thématique guidée et dégustation vins Lieu dit la Pointe Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Visite thématique guidée et dégustation vins
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 11:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.
Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.
Sur inscriptions.
Découverte du vignoble sous un autre angle à la recherche des oiseaux qui habitent les lieux.
Visite orchestrée par Fabrice Bassompierre, guide nature ornithologue et suivi d’une dégustation des vins.
Sur inscriptions. .
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 20 63 naturelandespaysbasque@gmail.com
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English : Visite thématique guidée et dégustation vins
Discover the vineyards from another angle: in search of the birds that inhabit the area.
Visit orchestrated by Fabrice Bassompierre, nature guide and ornithologist, followed by a wine tasting.
Registration required.
L’événement Visite thématique guidée et dégustation vins Capbreton a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS
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