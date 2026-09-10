Visite thématique – Les mendiants et la cité, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu

Informations pratiques

Visite thématique – Les mendiants et la cité 19 et 20 septembre Couvent des Cordeliers Loire

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au XIIIe siècle, les ordres mendiants émergent dans une société en pleine mutation. Les villes se développent, la population augmente et les ordres traditionnels, accusés d’opulence, déclinent. Tournés vers la prédication et vivant dans la pauvreté, les Mendiants sont réputés plus proches des habitants des cités. Accompagnés par un médiateur, découvrez cette histoire tandem au travers de l’exemple des Cordeliers et de la ville de Charlieu.

Couvent des Cordeliers Chemin des Cordeliers, 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, France Saint-Nizier-sous-Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477600742 https://www.couventdescordeliers.fr Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l’un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France.

Situé à 700 mètres seulement de l’abbaye de Charlieu, cet ancien couvent de Franciscains est aujourd’hui converti en lieu de culture. Il conserve ses principaux éléments architecturaux : une église du XIVe siècle, avec une remarquable charpente du XVIIe siècle et des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Son architecture dépouillée permet de mieux contempler ses trésors, comme ses chapiteaux historiés. En voiture : de Saint-Etienne par l’A72, l’A89 et la N82, ou de Lyon par l’A89 et la N7 – Sortie 67 Perreux/Thizy. Parking. En bus : ligne régionale L25 (Roanne – Chauffailles) – arrêt Bénédictins.

Au XIIIe siècle, les ordres mendiants émergent dans une société en pleine mutation. Les villes se développent, la population augmente et les ordres traditionnels, accusés d’opulence, déclinent. vers…

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