Visites flash du couvent, Couvent des Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu

Informations pratiques

Visites flash du couvent 19 et 20 septembre Couvent des Cordeliers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le couvent grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, détails cachés, moments clés de son histoire…

Une immersion rapide, intense et accessible à tous. Que vous soyez curieux de passage, passionné d’histoire ou en famille, laissez-vous surprendre par ce format court et rythmé, idéal pour explorer sans contrainte. Visites flash à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30

Couvent des Cordeliers Chemin des Cordeliers, 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, France Saint-Nizier-sous-Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477600742 https://www.couventdescordeliers.fr Le couvent des Cordeliers fondé au XIIIe siècle est l’un des rares édifices franciscains médiévaux conservés en France.

Situé à 700 mètres seulement de l’abbaye de Charlieu, cet ancien couvent de Franciscains est aujourd’hui converti en lieu de culture. Il conserve ses principaux éléments architecturaux : une église du XIVe siècle, avec une remarquable charpente du XVIIe siècle et des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Son architecture dépouillée permet de mieux contempler ses trésors, comme ses chapiteaux historiés. En voiture : de Saint-Etienne par l’A72, l’A89 et la N82, ou de Lyon par l’A89 et la N7 – Sortie 67 Perreux/Thizy. Parking. En bus : ligne régionale L25 (Roanne – Chauffailles) – arrêt Bénédictins.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le couvent grâce aux visites flash ! 30 minutes suffisent pour percer les secrets de ces lieux emblématiques : anecdotes étonnantes, de …

©Département de la Loire – Vincent Poillet