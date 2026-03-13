Visite tout petit Saint-Ex Reims
Visite tout petit Saint-Ex Reims samedi 4 avril 2026.
Visite tout petit
Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-25 2026-05-08 2026-05-09
Tout public
SPECIALE TOUT PETIT
à partir de 18 mois.
Venez avec votre/vos enfants découvrir l’expocollective MUTATIONS autrement.
L’exposition est visible jusqu’au 23 mai 2026.
Mais ce jour là, Charlotte vous propose une lecture, une visite et plusieurs petits ateliers. .
Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Visite tout petit
L’événement Visite tout petit Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès