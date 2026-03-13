Visite tout petit Saint-Ex Reims

Visite tout petit Saint-Ex Reims samedi 4 avril 2026.

Visite tout petit

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04 2026-04-25 2026-05-08 2026-05-09

Tout public
SPECIALE TOUT PETIT

à partir de 18 mois.

Venez avec votre/vos enfants découvrir l’expocollective MUTATIONS autrement.

L’exposition est visible jusqu’au 23 mai 2026.

Mais ce jour là, Charlotte vous propose une lecture, une visite et plusieurs petits ateliers.   .

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Visite tout petit

L’événement Visite tout petit Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès

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