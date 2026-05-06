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Visite Usine de Méthanisation FONTRAILLES Fontrailles

Visite Usine de Méthanisation FONTRAILLES Fontrailles samedi 4 juillet 2026.

Lieu : FONTRAILLES

Adresse : 21 chemin du lac

Ville : 65220 Fontrailles

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Fontrailles

Visite Usine de Méthanisation

FONTRAILLES 21 chemin du lac Fontrailles Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Sur Inscription à l’Office de Tourisme max 20 personnes.
Libre participation.
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FONTRAILLES 21 chemin du lac Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88  info@tourismecoteaux65.fr

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English :

Registration at the Tourist Office, max 20 people.
Free participation.

L’événement Visite Usine de Méthanisation Fontrailles a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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