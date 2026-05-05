[Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent
[Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent samedi 15 août 2026.
Auger-Saint-Vincent
[Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent
Auger-Saint-Vincent Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous sur le parvis de l’église (place Saint-Vincent), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 15 août 2026 14 h 30 16 h 30 min
Lieu: Village d’Auger-Saint-Vincent
———
Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération
Rendez-vous sur le parvis de l’église (place Saint-Vincent), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 15 août 2026 14 h 30 16 h 30 min
Lieu: Village d’Auger-Saint-Vincent
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération .
Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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English :
Meeting point: in front of the church (place Saint-Vincent), 10 minutes before departure
Prices: 9? normal; 6? reduced; free for children under 12
Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)
Date: August 15, 2026 14 h 30 ? 16 h 30 min
Location: Village of Auger-Saint-Vincent
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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, to be downloaded and shared without moderation?
L’événement [Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois