Auger-Saint-Vincent

[Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent

Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous sur le parvis de l’église (place Saint-Vincent), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 15 août 2026 14 h 30 16 h 30 min

Lieu: Village d’Auger-Saint-Vincent

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération

Rendez-vous sur le parvis de l’église (place Saint-Vincent), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 15 août 2026 14 h 30 16 h 30 min

Lieu: Village d’Auger-Saint-Vincent

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération .

Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

Meeting point: in front of the church (place Saint-Vincent), 10 minutes before departure

Prices: 9? normal; 6? reduced; free for children under 12

Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)

Date: August 15, 2026 14 h 30 ? 16 h 30 min

Location: Village of Auger-Saint-Vincent

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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, to be downloaded and shared without moderation?

L’événement [Visite] Village d’Auger-Saint-Vincent Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois