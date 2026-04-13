Visite : « Voyage zen », Jardin des Buis, Lussan

Visite : « Voyage zen » Dimanche 7 juin, 07h30, 11h00, 11h30 Jardin des Buis Gard

Gratuit. Limitée à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T08:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Activez vos sens au printemps ! Votre regard vous ouvrira les portes du zen.

Le portail franchi, laissez votre œil vagabonder et découvrir notre composition végétale méditerranéenne. Chaque élément a son importance : le minéral, le végétal, les volumes, les sculptures, le panorama, pour un instant de quiétude sur le rempart sud du « Plus Beau Village de France » de Lussan.

Jardin des Buis Rue de la Ritournelle, Lussan, Gard, Occitanie Lussan 30580 Gard Occitanie 04 66 72 88 93 https://lesbuisdelussan.fr Situé sur les remparts du vieux village, jardin écologique privé de 400 m² d’inspiration japonaise, conçu en résonance avec son environnement. Végétation méditerranéenne où les essences de la garrigue sont associées à l’art japonais de la taille « Niwaki » : pratique de conduite de transparence des arbres et arbustes. Perspectives et vue panoramique.

Ouvert en mai-juin, septembre-octobre sur demande. N 106 depuis Nîmes ou D6 depuis Avignon, rue de la Ritournelle. Parking, animaux non admis

Activez vos sens au printemps ! Votre regard vous ouvrira les portes du zen.

©thierryvieillot