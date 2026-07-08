Visites au Château de Boulbon Rue du Château Boulbon

Informations pratiques

Boulbon

Visites au Château de Boulbon

Du jeudi 17 au lundi 21 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Rue du Château Château de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-23

Du 17 au 21 et du 23 et 27 septembre, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Château de Boulbon pour le découvrir, mieux connaître son histoire, participez aux évènements culturels et conviviaux proposés par l’association Boulbon Château Passion.

L’association Boulbon Château Passion vous propose une série de visite pour mieux connaître l’histoire du monument et ce qu’ont révélé les déblaiements et consolidations réalisés par le propriétaire Mr de Lavergne. .

Rue du Château Château de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 36 56 91 boulbonchateaupassion@gmail.com

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English :

From September 17 to 21 and from September 23 to 27, take advantage of the special opening of the Château de Boulbon to explore it, learn more about its history, and participate in the cultural and social events offeredby the Boulbon Château Passion association.

L’événement Visites au Château de Boulbon Boulbon a été mis à jour le 2026-07-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)