Toro Piscine Chemin de la Longue Vue Boulbon

Informations pratiques

Boulbon

Toro Piscine

Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 23h. Chemin de la Longue Vue Arènes municipale Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Préparez-vous à plonger dans l’action avec ce toro piscine !

Pour cette 2ème édition de nouveaux jeux et de nouvelles vaches… ambiance et rire garantis !

Organisé par le Club Taurin Boulbonnais

Manade Pla 6 vaches et 1 veau pour les enfants .

Chemin de la Longue Vue Arènes municipale Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

Get ready to dive right into the action with this pool bull!

For this 2nd edition, featuring new games and new cows… fun and laughter guaranteed!

L’événement Toro Piscine Boulbon a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)