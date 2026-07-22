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AGENDA · Boulbon

Toro Piscine Chemin de la Longue Vue Boulbon

mercredi 5 août 2026 · Chemin de la Longue Vue · Boulbon

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chemin de la Longue Vue
Adresse
Arènes municipale
Ville
13150 Boulbon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Boulbon

Toro Piscine

Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 23h. Chemin de la Longue Vue Arènes municipale Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Préparez-vous à plonger dans l’action avec ce toro piscine !
Pour cette 2ème édition de nouveaux jeux et de nouvelles vaches… ambiance et rire garantis !
Organisé par le Club Taurin Boulbonnais
Manade Pla 6 vaches et 1 veau pour les enfants   .

Chemin de la Longue Vue Arènes municipale Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 

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English :

Get ready to dive right into the action with this pool bull!
For this 2nd edition, featuring new games and new cows… fun and laughter guaranteed!

L’événement Toro Piscine Boulbon a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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